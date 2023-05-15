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برجك اليوم

Lebanon 24
15-05-2023 | 23:00
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الحمل:
فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك.

الثور
قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك الى التركيز على مشروع واعد جدّاً.

الجوزاء
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مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل.

السرطان
يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلاً من الاتصالات المهنئة بنجاحك.

الأسد
حذار الخداع وتسلّح بالصبر وتحاش المتملّقين والمغرضين، وحاول أن تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك.

العذراء
الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم.

الميزان
تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل لأن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.

العقرب
باستطاعتك والشريك الوصول الى نقاط مشتركة بينكما بغية التخلص من التناقضات الكثيرة.

القوس
يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل.

الجدي
توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس.

الدلو
تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة.

الحوت
حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك في مهماتك المقبلة بغية معرفة اختيار المناسب منها. (السومرية)

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