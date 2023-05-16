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توقيف طبيب شهير... كان يبتز مريضات لممارسة الجنس معه!

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:00
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب أمراض نساء وتوليد "شهير" بحي شبرا في محافظة القاهرة، بتهمة ابتزاز مريضات والمساومة على معاشرتهن جنسيا مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن.

وأوضح موقع "القاهرة 24"  أن اعتقال الطبيب قد تم إثر تحرير إحدى السيدات محضرًا ضده بقسم شرطة روض الفرج، بعدما اتهمته بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها.
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وأسفرت التحريات الأولية عن أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن بعد تصويرهن لممارسة الجنس.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب كان يطلب من بعض النساء أو الفتيات أموالًا مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، بينما كان يجبر أخريات على توقيع "إيصالات أمانة" حتى لا يتهربن من دفع الأموال.

وجرى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة والتي "أكدت صحة" ما ذكرته المرأة التي تقدمت بشكوى، بالإضافة إلى رصد الكثير من الوقائع المشابهة. (الحرة)
 
 
 
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