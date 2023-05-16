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منوعات
حادث مروع.. زفاف يتحول إلى مأتم
Lebanon 24
16-05-2023
|
13:48
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انقلبت أفراح عائلة أردنية في مدينة العقبة إلى عزاء بطريقة مأساوية، بعد وقوع حادث مروع أثناء الزفاف أودى بحياة شاب وإصابة 16 آخرين.
ووفقا لتقرير حوادث السير الفني الصادر عن مديرية الأمن العام، فإن الوقوف التام لموكب الزفاف داخل نفق بالتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من قبل سيارة شحن، كان السبب الرئيس في وقوع الحادث.
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وكان مصدر أمني قد قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حادث تصادم مروري وقع داخل نفق بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة، بين سيارة شحن وعدد من المركبات، أودى بحياة شخص وإصابة 16 بكسور وجروح ورضوض مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، مؤكدا فتح تحقيق مروري بالحادث.
وتقدمت عشيرة النعيمات بالشكر لذوي المتوفى الشاب أحمد الغرابلي عبر بيان، مفاده تنازل آل الغرابلي عن حقوقهم العشائرية والجزائية من دون مقابل لوفاة ابنهم من جراء الحادث الذي وصفه أبناء النعيمات بـ"غير مقصود".
وذكر البيان أن عشيرة النعيمات توجهت بوفد وجهاء نحو آل الغرابلي لطلب العفو، فبادر الأخيرون إلى استقبالهم، ووافقت الأسرة على التنازل عن جميع الحقوق من دون مقابل. (سكاي نيوز عربية)
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