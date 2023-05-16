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بث "مشاهد جنسية" تقود مدير محطة تلفزيونية إلى السجن... ما القصة؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 23:42
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قضت محكمة جزائرية بسجن مدير عام محطة تلفزيونية خاصة، بعد إدانته مع موظفين ببث "مشاهد مخلة بالحياء"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضحت صحيفة "النهار" المحلية أن محكمة الجنح بمدينة "سيدي أمحمد" بولاية الجزائر قد أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير قناة "الأجواء"، زوبيري بوشاقور، بعد بث محتوى "مخل بالحياء".
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وذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القناة بثت عملا احتوى على مشاهد جنسية عارية.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحفيات في القناة على ذمة القضية.

وجاءت هذه الأحكام بعد توجيه تهم بث مقاطع اعتبرت مخلة بالحياء في نوفمبر من العام الماضي في القناة. 

وكانت سلطة "ضبط السمعي البصري" قد قررت غلق القناة بشكل نهائي، بعد تلك الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام في البلاد.

وأوضحت تلك الهيئة الحكومية أن قرارها قد جاء بعد بث القناة لقطات "تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري" والدين الإسلامي.

وكانت إدارة القناة قد أصدرت بيان أعربت فيه عن أسفها واعتذارها للشعب الجزائري عن "الخطأ الفادح" الناجم عن بث تلك المشاهد.(الحرة) 
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