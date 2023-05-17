خبر غريب... تحرش تحت الماء

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تم القبض على مدرب غوص ماليزي بعد محاولته تقبيل سائحة صينية، أفادت بذلك صحيفة "South China Morning Post" الصينية.قالت الصحيفة إن المتضررة هي سائحة بالغة من العمر 24 عاما أبلغت الشرطة الماليزية أن المدرب البالغ من العمر 27 عاما تحرش بها تحت الماء.ووقع الحادث قبالة سواحل مدينة سيمبورنا بولاية صباح. واتضح أن الفتاة كانت في قفص أثناء الغوص عندما قرر الشاب التحرش واقترب منها وحاول تقبيلها تحت الماء.واعتقل المدرب بعد أيام قليلة من الحادث بتهمة إهانة عفة المرأة. ولا يزال الغواص الآن محتجزا في السجن.يذكر أن السائحة الصينية أبلغت الشرطة عن حادث التحرش قبل مغادرتها ماليزيا وقدمت دعوى رسمية.وحسب قائد الشرطة الماليزية عريف عبد الرزاق فإن الحادث وقع الجمعة 5 مايو الجاري بالقرب من شاطئ مدينة سيمبورني بولاية صباح الماليزية.وقد تم ترويج الحديث عن التحرش تحت الماء على الفور بين مستخدمي الإنترنت عبر الشبكات الاجتماعية. (لينتا. رو)