25
o
بيروت
28
o
طرابلس
14
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
39 شخصاً اختفوا في البحر... ما القصة؟
Lebanon 24
17-05-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بكين، الأربعاء، أن سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنه "حتى الآن لم يتم العثور على أي من المفقودين" وهم 17 صينيا و17 أندونيسيا و5 فلبينيين، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أمر على الفور بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.
Advertisement
وأوضحت القناة أن السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد الأسماك، جنحت، فجر الثلاثاء، قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19:00 بتوقيت غرينيتش، الاثنين).
وبحسب المصدر نفسه، فقد أرسلت أستراليا ودول أخرى فرق إنقاذ إلى موقع جنوح السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.
وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن هذا الأسطول كان يضم في 2022 حوالي 564 ألف سفينة صيد. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
12:09 | 2023-05-16
16/05/2023 12:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
15:54 | 2023-05-16
16/05/2023 03:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
13:09 | 2023-05-16
16/05/2023 01:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
17/05/2023 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2023-05-17
تحفة تثير الرعب على أحد شواطئ فلوريدا.. ما القصة؟
07:41 | 2023-05-17
مصرية تجري فحصاً جينياً لتعرف أصلها.. فاكتشفت مفاجأة
06:52 | 2023-05-17
إصابة طفل عمره 4 سنوات برصاصة
05:00 | 2023-05-17
متسولة... قتلوها وسرقوا ثروتها
04:30 | 2023-05-17
فيديو ينتشر.. مدرس يهين طالبة ويشعل زوبعة!
02:00 | 2023-05-17
خبر غريب... تحرش تحت الماء
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 18:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
17/05/2023 18:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
17/05/2023 18:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact