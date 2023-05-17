39 شخصاً اختفوا في البحر... ما القصة؟

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أعلنت بكين، الأربعاء، أن سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصا، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنه "حتى الآن لم يتم العثور على أي من المفقودين" وهم 17 صينيا و17 أندونيسيا و5 فلبينيين، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أمر على الفور بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.وأوضحت القناة أن السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد الأسماك، جنحت، فجر الثلاثاء، قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19:00 بتوقيت غرينيتش، الاثنين).وبحسب المصدر نفسه، فقد أرسلت أستراليا ودول أخرى فرق إنقاذ إلى موقع جنوح السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن هذا الأسطول كان يضم في 2022 حوالي 564 ألف سفينة صيد. (الحرة)