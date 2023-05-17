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مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2023 | 01:27
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تعرّض شرطي للسع مراراً من قبل سرب من النحل الغاضب أرداه أرضاً، في حادثة روعت أحد أحياء مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وأظهر الفيديو الذي التقطته مروحية إخبارية، الرجل وهو متطوع يرتدي زيا عسكريا في إدارة شرطة لوس أنجلوس، أثناء محاولته درء سرب النحل الذي تكاتل عليه وانهال بلذعه، حيث قام بضرب النحل الذي ظل يطن حول وجهه، بشكل هيستيري في محاولة يائسة لإبعاده.
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وبعد تعرضه للسع بشكل متكرر، فقد توازنه وسقط على الأرض، وارتطم رأسه بالإسفلت، مما أدى إلى حدوث جروح، حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن المتطوع نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد تعرضه للسع عشرات المرات من حشد النحل الهائل.

ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أصيب رجل آخر كان يعمل في منزل في المنطقة أيضًا بلسعات نحل متعددة، لذا أغلقت الشرطة الحي وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم مع إغلاق جميع الأبواب والنوافذ حتى وصول الشركة المتخصصة في التخلص من الحشرات.

ويُعتقد أن جميع النحل جاء من خلية كبيرة في منزل في الحي كان يخضع لأعمال تجديد، حيث أكد خبير في التعامل مع النحل وفق الصحيفة الأميركية، أن العمال الذين يصلحون الممتلكات ربما اقتربوا كثيرًا من الخلية، مما أدى إلى انطلاق المئات وربما الآلاف من النحل.(العربية)




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