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إصابة طفل عمره 4 سنوات برصاصة

Lebanon 24
17-05-2023 | 06:52
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وضع ضباط الشرطة شريطًا حول منزل في مقاطعة هاريس بولاية هيوستن الأميركية، مع عملهم على تحديد كيفية تمكن طفل بعمر 4 سنوات من الحصول على مسدس محشو.

ولا يزال المحققون غير متأكدين من مكان عثوره على المسدس  رغم أنهم قالوا إنه لم يكن مؤمنًا بشكل واضح.
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ويقول الضباط إن الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا تعرض لطلق ناري أسفل ساقه اليسرى لتخترقها الرصاصة دون إصابة أي شريان.

وفي ما يتعلق بالاعتقالات، يقول مكتب العمدة إن البت في ذلك عائد إلى مكتب محامي المنطقة ولجنة المحلفين الكبرى، وبمجرد عرض القضية عليهم يمكن التوصل إلى قرار في أي وقت.
 
 
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