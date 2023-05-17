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تحفة تثير الرعب على أحد شواطئ فلوريدا.. ما القصة؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 11:00
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استجابت الشرطة في فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي، لنداء عاجل على أحد شواطئ الولاية، ينذر بوجود تمساح ضخم، ليتبين لاحقا أنه مجرد تمثال رملي.
ونشر قسم الشرطة صورة للحظة اكتشاف الأمر على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "انظر إلى حجم هذا التمساح الذي حاول أحد ضباطنا القبض عليه على شاطئ جزيرة الكنز الليلة الماضية".
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وجاء في المنشور: "نحن نحب الموهوبين الذين يصنعون أعمالا فنية على الرمال، ولكن لكونه موسم تعشيش السلاحف، تذكر أن تقوم بتسوية القلاع الرملية، والمنحوتات قبل أن تغادر، ستشكرك السلاحف البحرية". (سكاي نيوز)
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