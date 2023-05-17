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أغنية "راب" تشغل تونس.. وتقود شابين إلى السجن!

Lebanon 24
17-05-2023 | 14:00
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ألقت الشرطة التونسية القبض على شابين بعد أن نشرا أغنية راب، سخرا فيها من الشرطة في البلاد.
وظهر الشابان يوسف شلبي وضياء نصير هذا الأسبوع، في أغنية هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عنوان "بابا في الليل... يلوج (يبحث) في الإقليم"، انتقدا خلالها طريقة تعامل الشرطة مع مستهلكي ومروجي المخدرات، كما اتهما جهاز الشرطة بتلقي الرشوة واستعمال العنف والقوّة وتزوير محاضر البحث، ما دفع قوات الأمن اليوم الأربعاء، إلى اعتقالهما في خطوة أحيت النقاش حول حدود حرية التعبير والفنّ في البلاد.
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من جهتها، أوضحت محامية الشابين إيمان السويسي، أنهما أوقفا بعد أيام من طرح الأغنية وانتشارها، وأحيلا على الدائرة الجناحية، بتهم الإساءة للغير عبر شبكات التواصل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عن طريق الصحافة أو غير ذلك ونسبة أمور غير قانونية متعلقة بوظيفة عامة. فيما يتواصل البحث عن الشاب الثالث الذي ظهر معهما في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بين التونسيين.

وأضافت المحامية أن الشابين وهما طالبان بالجامعة، قد يواجهان عقوبة بالسجن لمدة عام ويحرمان من اجتياز امتحانات نهاية السنة.


كما اعتبرت أنّ كلمات الأغنية عادية ولا تحتوي ألفاظاً نابية أو تتضمن تهكمّا ونيلاً من جهاز الشرطة.
 
 
وأثار اعتقال الشابين غضباً واسعاً بين الناشطين والمدوّنين الذين أعادوا نشر الأغنية تعبيراً عن التضامن معهما. وقال ناشطون إن "الحريات أصبحت محاصرة"، ووصف آخرون تونس بأنها "أصبحت سجناً كبيراً". (العربية)
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