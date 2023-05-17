في فيديو يفطر القلوب.. فتاة تبكي بحرقة لإيجاد أمها المخطوفة

في فيديو يفطر القلوب، أطلّت فتاة عراقية والدموع في عينيها، تناشد وتستغيث لإيجاد والدتها المخطوفة في العاصمة بغداد منذ أيام، دون أن يُعرف عن مصيرها شيء.

فقد ظهرت الشابة التي لم يُعرف اسمها حتى الآن، تبكي بحرقة وتشرح ما تمر فيه بعدما اختفت أمها.

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وقالت الفتاة إن والدتها خُطفت من قبل ذويها، بسبب خلاف على الميراث، مؤكدة أنها ذهبت إلى العاصمة من كردستان لتحصيل أموال من إرثها الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجها.



كذلك أوضحت أن أباها قضى بإحدى المعارك، وترك وراءه 4 فتيات، اثنتان منهن قاصرتان ومتزوجتان في بغداد، واثنتان مع الأم في كردستان.



وأشارت إلى أن ابن عمها وأخوالها هم المتهمون بخطف والدتها، بعد أن رفضت التنازل عن نصيبها في تركة والدها.



كما ناشدت الفتاة السلطات والمسؤولين لإيجاد والدتها وضمان عودتها سالمة، محملة أفراداً من العائلة كامل المسؤولية عما يجري.

وكان مقطع الفيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات لا تتوقف بحماية الأم، ومحاسبة المعتدين.



في حين تمنى ناشطون عراقيون بعد انتشار المقطع المصور التركيز على معدل ازدياد العنف في العراق والعمل من قبل الحكومة على تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها الشرعية والاجتماعية. (العربية)