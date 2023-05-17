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بطريقة مروعة.. امرأة تقتل زوجها لزواجه عليها 6 مرات

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:46
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اشتعلت الغيرة في قلب سيدة بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، بعدما اكتشفت قيام زوجها بالزواج عليها للمرة السادسة، فقامت بقتله بالسم والاعتداء عليه بآلة حادة، فاردته جثة هامدة.
 
وتلقت قوات أمن الأقصر، إخطارا من مستشفى الكرنك الدولي يفيد باستقبالها جثمان شخص "60 عاما"، جثة هامدة نتيجة إصابته بكدمات وجروح في رأسه ووجهه، وأن سبب وفاته مشاجرة بينه وزوجته وابنه، فقامت الزوجة بالاعتداء عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.
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وتم توقيف المتهمة التي اعترفت أمام رجال الشرطة بارتكاب الجريمة، موضحة أنها أجبرت زوجها على تطليق زوجاته الخمس من قبل، لكنها علمت بدخوله في قصة زواج سادسة بعدما حذرته من ذلك.

وقالت: "قررت الانتقام منه، ووضعت له السم في الطعام وأصيب بحالة إعياء شديدة وظل يصرخ طوال الليل، فتخوفت من افتضاح أمري وضربته على رأسه بآلة حادة، ما أدى إلى وفاته في الحال".

وأضافت: "اتصلت بالشرطة وأبلغتهم باصطدام رأسه بجسم صلب في المنزل، ما أدى إلى وفاته، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للسم والضرب بآلة حادة". (روسيا اليوم) 
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