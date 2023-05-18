خلال السفر... ابتعد عن ارتداء هذه الأحذية

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أعلنت أندريا فيشباخ مضيفة طيران أن الشباشب والأحذية ذات الكعب العالي هي أخطر الأحذية على متن الطائرة.وتشير صحيفة The Sun إلى ان أندريا فيشباخ تعمل مضيفة طيران في شركة بان أميريكان، وهي توصي بتجنب ارتداء الشبشب والأحذية ذات الكعب العالي خلال الرحلات الجوية.أولا، لأن الجو في الطائرة غالبا ما يكون باردا وهذه الأحذية لن تكون مريحة.وثانيا، التحرك بسرعة بالشبشب في صالون الطائرة ليس مريحا، وقد يكون ضروريا في حالات الطوارئ.وثالثا، لا ينصح بالذهاب إلى مرحاض الطائرة بالشبشب. لأن على ارضيته سوائل مختلفة غير الماء.ووفقا لها، من الأفضل ترك الأحذية ذات الكعب العالي في المنزل، لأنها غير ملائمة للمواقف الطارئة. مثلا إذا تطلب الأمر مغادرة الطائرة بسرعة. كما أن هذه الأحذية يمكن ان تلحق إصابات بالمسافرين الآخرين وحتى يمكنها عمل ثقب في سلم الإنقاذ المنفوخ. وبالإضافة إلى ذلك يجب خلع الأحذية خلال التفتيش الأمني في المطارات قبل الرحلة الجوية.وتشير المضيفة في ختام حديثها إلى أن المضيفات عند استقبالهن الركاب في صالون الطائرة قبل الرحلة وعند مغادرة الركاب في نهاية الرحلة تكون أحذيتهن ذات كعب عالٍ ولكن قبل إقلاع الطائرة وحتى نهاية الرحلة تكون أحذيتهن من دون كعب. لأن التحرك حفاة في صالون الطائرة ليس محبذا، "ولتجنب الإصابات يجب أن يكون الحذاء مريحا جدا".(نوفوستي)