23
o
بيروت
25
o
طرابلس
16
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الجراحون يُخرجون "مغناطيسا" من أمعاء أحد الأطفال
Lebanon 24
18-05-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح الأطباء من جزيرة سخالين بأقصى شرق روسيا في إزالة كرات مغناطيسية من أمعاء طفل مريض يبلغ من العمر عاما واحدا.
أجرى الجراحون في مستشفى سخالين للأطفال عملية ناجحة لاستخراج ثلاث كرات مغناطيسية من الجهاز الهضمي لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا فقط، أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الصحة المحلية.
Advertisement
وقالت إن الطفل نقل إلى المستشفى في حالة ضعف. وكان على الأطباء معرفة سبب المرض في أسرع وقت ممكن لاستبعاد العمليات المرضية المختلفة. وتم إخضاع الطفل على الفور لمجموعة من الفحوص التشخيصية. وخلال فحص الأشعة اكتشف الأطباء جسما غريبا في الأمعاء ، وانطلاقا من موضع الجسم الغريب، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية طارئة.
وحسب الخدمة الصحفية، فعلى الرغم من انثقاب أنسجة الأمعاء في بعض الأماكن، تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية مع الحفاظ على القناة المعوية.
وقد تم خياطة جميع الثقوب التي تشكلت، كما تمت إزالة 3 كرات مغناطيسية ملتصق بعضها ببعض من الجسم. وجاء في تقرير طبي أنه لم يتم إنقاذ حياة الطفل فحسب بفضل الإجراءات السريعة للجراحين في مستشفى الأطفال المحلي، بل والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي.(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
17/05/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
14:35 | 2023-05-17
17/05/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
02:00 | 2023-05-18
18/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
12:53 | 2023-05-17
17/05/2023 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
06:00 | 2023-05-18
18/05/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:39 | 2023-05-18
أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده... طعنوه حتّى الموت بسبب قطعة "كيك"!
09:25 | 2023-05-18
فنجان القهوة في هذا المطعم بـ1500 دولار!
08:32 | 2023-05-18
مشهد غريب جدّاً في سماء تركيا... شاهدوا هذا الفيديو
05:00 | 2023-05-18
خلال السفر... ابتعد عن ارتداء هذه الأحذية
04:11 | 2023-05-18
بدأ جرائمه في نهاية الستينات: "زودياك السفاح".. تحقيقات شائكة تلف قضية القاتل المتسلسل
03:30 | 2023-05-18
وسط أصوات الرصاص.. جندي أوكراني يعزف البيانو في باخموت المدمرة شاهدوا الفيديو
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
18/05/2023 16:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 16:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 16:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact