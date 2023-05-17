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بسبب قطعة "كيك"... رجل يفارق الحياة

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:50
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في حادثة غريبة في مصر، قُتل صاحب محل حلوى في مشاجرة بسبب خلاف على "قطعة كيك"  اشترتها منه طفلة، في إحدى القرى بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، وفقا لـ"وسائل إعلام محلية".

والأربعاء، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب، بوقوع مشاجرة ومصرع شخص في قرية قلما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، لكشف ملابسات الحادثة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
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وتبين أن طفلة اشترت من القتيل قطعة كيك "جاتو"، وعندما رغبت في إعادتها رفض بسبب "العبث بها".

واستعانت الطفلة بـ4 أشخاص من عائلتها تعدوا على صاحب محل الحلوى بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده، وفقا لصحيفة "الشروق".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من المتهمين بقتل صاحب محل الحلوى، بينما تكثف جهودها لضبط بقيتهم، وفقا لموقع "مصراوي".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن القتيل عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.(الحرة) 
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