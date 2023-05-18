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منوعات
لانقاذ حياة 6 مرضى... تبرع بأعضاء ابنه المتوفى دماغيا
Lebanon 24
18-05-2023
|
00:52
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في بادرة إنسانية، تبرع مواطن سعودي بأعضاء ابنه المتوفى دماغيا، لينقذ حياة 6 مرضى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شابا سعوديا متوفى دماغيا أنقذ "حياة ستة مواطنين وأنهى معاناتهم مع أمراض القصور العضوي النهائي، بعد أن تبرع والده بأعضائه لوجه الله عقب تشخيص حالته وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية".
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وأوضحت الوكالة أن مبادرة الأب "الذي تبرع بأعضاء ابنه ذي الستة عشر عاما، رسمت ملامح البسمة في وجوه المرضى وذويهم، وعكست روح الوفاء وحب الآخرين، وإدخار الأجر لابنه المتوفى".
وشملت العمليات "زراعة القلب لطفل عمره 7 سنوات عانى مع الفشل القلبي، وزرعت إحدى الكلى لطفل عمره 12 سنة، بينما زرعت الكلية الأخرى لمريض عمره 16 سنة، والرئتان زرعتا لمريض عمره 68 سنة".
وتمت زراعة البنكرياس مع كلية من متبرع حي لمريض يبلغ من العمر 31 عاما عانى من جلسات الغسيل الدموي ومرض السكري، بالإضافة إلى زراعة الكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 عاما وإنهاء معاناتها مع القصور الكبدي.
وقال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، للوكالة إن "عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية".
وأضاف أن "النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية ومنها إدارة المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، وفريق المركز، والفرق الطبية المشاركة من المستشفيات الزارعة".(الحرة)
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