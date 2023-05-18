Advertisement

منوعات

معجزة... العثور على 4 أطفال تحطمت طائرتهم في الأدغال

Lebanon 24
18-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1068231-638200138088280717.jpg
Doc-P-1068231-638200138088280717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الكولومبية، العثور على أربعة أطفال أحياء بعدما فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطّم طائرتهم في أدغال الأمازون، في "بشرى سارة للبلاد بأسرها" بحسب وصف الرئيس غوستافو بيترو.

وكتب بيترو على "تويتر"، "بعد جهود بحث شاقّة من قبل قواتنا العسكرية، عثرنا على الأطفال الأربعة الذين فُقدوا بسبب حادث تحطم طائرة، وهم على قيد الحياة".
Advertisement

ونشرت السلطات أكثر من 100 جندي مع كلاب مدرّبة للبحث عن الأطفال الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في منطقة الأمازون في الأول من أيار في حادث أسفر عن مقتل والدتهم وبالغين اثنين آخرين، واعتقد الجميع أن من المستحيل العثور عليهم أحياء، وهم 3 أطفال من السكَّان الأصليين، أعمارهم 4 و9 و13 عاما، بالإضافة لرضيع عمره 11 شهرا، إلا أن معجزة حدثت بالعثور عليهم أحياء فعلاً، بعد أن ظهروا للباحثين عنهم وهم يسيرون على غير هدى في غابة عذراء، إلا أن تصويرهم كان صعباً في أدغال مظلمة نهارا، والفيديو أدناه هو الأفضل حاليا.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القوات المسلحة إن جهود البحث تكثفت بعد أن عثر عناصر الإنقاذ على "ملجأ بُني بطريقة مرتجلة بالجذوع والأغصان"، مما عزّز قناعتهم بأنّ الأطفال على قيد الحياة.

وفي الصور التي نشرتها القوات المسلحة ظهر مقصّ وربطة شعر بين الأغصان على أرض الغابة، وقبلها تمّ العثور على زجاجة شرب لرضيع وقطعة فاكهة نصف مأكولة.

وبين الاثنين والثلاثاء، عثر الجنود على جثث الطيار وشخصين بالغين كانوا مسافرين من الغابة إلى سان خوسيه ديل جوافياري، إحدى المدن الرئيسية في غابات الأمازون المطيرة في كولومبيا.

ومن بين القتلى رانوك موكوتوي والدة الأطفال الأربعة وهي من اثنية الـ"هويتوتو".

وما أعاق عمليات البحث الأشجار العملاقة التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 40 متراً والحيوانات البرية والأمطار الغزيرة، وكلها عوامل جعلت "عملية الأمل" صعبة.

وتم استخدام ثلاث مروحيات للمساعدة أطلقت إحداها رسالة مسجلة من جدة الأطفال بلغة "هويتوتو" تحذّرهم فيها من التحرّك في الغابة.

ولم تحدّد السلطات سبب تحطم الطائرة.

وقالت هيئة الكوارث الكولومبية إنّ الطيار أبلغ برج المراقبة عن مشاكل في المحرّك قبل دقائق فقط من اختفاء الطائرة عن أجهزة الرادار.

وهذه المنطقة بها طرق قليلة يصعب الوصول إليها عن طريق النهر، لذلك يختار السكان المحليون عادة السفر بالطائرة. (العربية)
 
https://youtu.be/A-dpovimHdY
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-05-18
14:09 | 2023-05-18
13:42 | 2023-05-18
11:00 | 2023-05-18
09:39 | 2023-05-18
09:25 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website