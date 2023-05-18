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فنجان القهوة في هذا المطعم بـ1500 دولار!

Lebanon 24
18-05-2023 | 09:25
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في ظاهرة غريبة، يقدم مقهى في أستراليا فنجان من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار.

ويبرر المقهى هذا السعر المرتفع بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين، حتى يتمكم القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.
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وبحسب "ديلي ميل"، تزرع حبوب البن تلك وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال مالك المقهى إن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم.

وأضاف: قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.

ويتم صب القهوة في الفنجان بشكل يدوي، ومن ثم تضاف المياه الساخنة فوق القهوة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد الطعم.

وحتى الآن قام عميلان فقط بطلب القهوة. (سكاي نيوز)
 
 
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