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منوعات
أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده... طعنوه حتّى الموت بسبب قطعة "كيك"!
Lebanon 24
18-05-2023
|
09:39
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في حادثة مأسوية، خسر صاحب أحد محال الحلويات في مدينة قليوب المصرية حياته، في مشاجرة تسببت بها قطعة "كيك".
وبحسب وسائل إعلام محلية، دخلت طفلة إلى المحل بغرض شراء قطعة "كيك" وخرجت وبعد لحظات عادت تريد إرجاع القطعة، إلا أن صاحب المحل رفض بسبب تغير شكلها بعد العبث بها.
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وأقدمت الطفلة بعد ذلك على إخبار أفراد عائلتها، ليقوم 4 أشخاص منهم بالتوجه للمحل والتعدي على صاحبه بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.
وحتى الآن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من المشتبه بهم في الجريمة. (سكاي نيوز)
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