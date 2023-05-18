تحرّش تحت الماء.. سائحة تشتكي وتروي تفاصيل ما حصل معها!

أفادت صحيفة "South China Morning Post" الصينية، بأنه تمّ القبض على مدرب غوص ماليزي بعد محاولته تقبيل سائحة صينية.



وقالت الصحيفة إن المتضررة هي سائحة بالغة من العمر 24 عاما، أبلغت الشرطة الماليزية أن المدرب البالغ من العمر 27 عاماً تحرش بها تحت الماء.

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ووقع الحادث قبالة سواحل مدينة سيمبورنا بولاية صباح، واتضح أن الفتاة كانت في قفص أثناء الغوص عندما قرر الشاب التحرش واقترب منها وحاول تقبيلها تحت الماء.



واعتقل المدرب بعد أيام قليلة من الحادث بتهمة إهانة عفة المرأة. ولا يزال الغواص الآن محتجزا في السجن.





يذكر أن السائحة الصينية أبلغت الشرطة عن حادث التحرش قبل مغادرتها ماليزيا وقدمت دعوى رسمية.





ووفقاً لقائد الشرطة الماليزية عريف عبد الرزاق فإن الحادث وقع الجمعة 5 ايار الجاري، بالقرب من شاطئ مدينة سيمبورني بولاية صباح الماليزية.