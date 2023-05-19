بعدما قتل زوجته... ما هو مصيره؟

Advertisement

أسدلت محكمة التمييز في الكويت، الخميس، الستار عن قضية هزت الشارع الكويتي بعد تأييدها حكم السجن المؤبد، بحق مواطن قتل زوجته بعد أن أنجبت طفلين "توأم".وتعود تفاصيل الواقعة التي هزت المجتمع الكويتي إلى شهر أغسطس 2021، عندما أقدم الرجل، وهو في العقد الثالث من عمره، على جريمته في منطقة العارضية القريبة من العاصمة ثم سلم نفسه للشرطة.وكانت الضحية في بيت والدها بعد ولادتها بأيام، وقام المتهم باستدراجها من خلال دعوتها للخروج معه للتفاهم على حل بعض المشكلات، وانهال عليها بطعنات عدة بسكين حاد، حسب ما نشرته صحيفة "القبس".ووقتها توجه رجال الأدلة الجنائية إلى منزل القتيلة، فوجدوها غارقة في بركة من الدماء، جراء الطعن، وكشفت معاينة النيابة وجود آثار ضرب على جسدها، ما رجح الاعتداء عليها بالضرب قبل قتلها. (الحرة)