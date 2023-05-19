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رعب في عرض البحر.. حيتان قاتلة تهاجم قاربا سياحياً

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:59
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شهد مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا، عدة حوادث مروعة لهجوم حيتان الأوركا الملقبة بالحيتان القاتلة، على زوارق صغيرة وكبيرة تستخدم للصيد أو الترفيه أو النقل.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن قاربا يحمل سياحا بريطانيين تعرض لمطاردة وضربات من مجموعة من حيتان الأوركا على بعد حوالي 11 كيلومترا من ساحل مدينة طنجة المغربية، وكان القارب ذو ارتفاع 20 مترا.
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واستمرت المطاردة لمدة ساعة كاملة، مما أجبر السائق على التوقف في وسط الماء.

وقال اثنان من البحارة الذين كانوا على متن القارب إنهما لم يشهدا مثل هذه الهجمات من قبل، وأن حيتان الأوركا تظهر عنادا وعدوانية في ملاحقة القوارب التي تحاول الابتعاد عنها. 

وأضافا أن جميع الركاب كانوا في حالة رعب وفزع، وفكروا في استخدام طافات النجاة للفرار من القارب، خصوصا عندما بدأت الحيتان تستهدف دفة التوجيه.

وأشارا إلى أنهم جمعوا أغراضهم الثمينة وجوازات سفرهم، تحسبا لأي طارئ.

ولحسن الحظ، نجح البحاران في إعادة القارب إلى الميناء بعد انتهاء المطاردة، لكنهم وجدوا صعوبة في التحكم في اتجاهه بسبب تضرر دفة التوجيه. (روسيا اليوم) 
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