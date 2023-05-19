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أغلى مثلجات في العالم.. كم يبلغ ثمنها؟ (صورة)

Lebanon 24
19-05-2023 | 15:16
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يدفع بعضنا دولارات معدودات لقاء تناول كوب من المثلجات في الأيام الحارة، ويعتقد أن السعر سيكون مبالغ به إن كان بعشرات الدولارات.


وأفاد موقع "يو بي أي" الإخباري بأن أغلى مثلجات في العالم بلغ ثمنها ما يزيد على 6600 دولار.
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وفي التفاصيل، ذكرت شركة "آيس كريم" يابانية جمعت أندر المكونات لإعداد مثلجات يبلغ ثمن الوجبة الواحدة منها 6696 دولارا.

ودخلت شركة "CELLATO" للمثلجات في اليابان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفها صاحبة أغلى مثلجات في العالم بالنكهة الجديدة التي تحمل اسم "BYAKUYA".

 
ويرد هذا الثمن الباهظ للغاية إلى المكونات النادرة فيها، مثل الكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة ألبا بإيطاليا، حيث يبلغ ثمن الرطل منها أكثر من 6 آلاف دولار.

واستغرق أمر إنتاج النهكة الجديدة المكلفة نحو عام ونصف العام، تضمنت الكثير من المحاولات والأخطاء حتى وصلت الشركة إلى النهكة الصحيحة.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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