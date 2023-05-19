شركة تزن المسافرين البدناء قبل السماح بصعودهم للطائرة

Advertisement

طلبت شركة طيران أميركية من مسافرة سمينة الصعود على ميزان الأمتعة للتأكد من وزنها ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك، في حادثة غريبة أثارت استهجان المسافرين المتواجدين في المكان، وهو ما دفع أحدهم إلى تصوير الواقعة عبر مقطع فيديو قصير ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي.وأثارت الواقعة استهجاناً واسعاً في أوساط المسافرين وكذلك المتابعين الذين شاهدوا مقطع الفيديو أو قرأوا عنه على الإنترنت، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزناً محدداً للمسافر، أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.وقال تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، إن مسافرة تُدعى ليليان التقطت الحادثة وقامت بتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت تعليقاً يقول: "تركنا هذا التصرف في حالة صدمة أنا وبقية المسافرين بعد أن طلب الموظفون من السيدة أن تقف على ميزان الأمتعة لأن وزنها قد يكون زائداً".وقيل للركاب "إن شركة الطيران قالت حينها إنها مضطرة لمعرفة أوزان الركاب، لأن الطائرة كانت صغيرة، وهذا الإجراء كان لأسباب تتعلق بالسلامة". (العربية)