حادثة غريبة تهزّ بلداً عربياً.. 3 أشقاء دفنوا أحياء داخل منزلهم

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كشف شهود انهيار منزل على 3 أشقاء وإصابة آخر بقرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية في مصر، تفاصيل الحادث.وسرد أحد شهود العيان لموقع القاهرة 24 تفاصيل المأساة المروعة، حيث قال إنه في أثناء عودته من عمله أخبره بعض الأهالي بحقيقة وفاة 3 أشقاء أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزلهم، موضحا أن الضحايا كانوا 4 أشقاء من قرية قرقشندة ومقيمين بقرية شبرا هارس.وأشار إلى أن الأشقاء أقدموا على شراء ذلك المنزل بقرية شبرا هارس وكانوا مقيمين به للبحث والتنقيب عن الآثار.وأكد في تصريحاته أنه كان يلاحظ وجود سيارة مرسيدس تقف أمام منزل الضحايا خلال فترات الليل بشكل متكرر وغامض، ولكنه لم يكن يعلم سبب وجودها هناك.ولفت إلى أن الضحايا كانوا يفرغون مياها من المنزل ويسكبونها داخل بالوعة الصرف الصحي الكائنة بجوار منزلهم، قائلا: "كنا بنشوف عربية مرسيدس بتيجي تقف قدام بيتهم بالليل، وكانوا بيطلعوا مياه من البيت وكان عندهم ماكينة شفط مياه".وصرح أن الضحايا حفروا حفرة عميقة داخل منزلهم واتجه 3 منهم للنزول داخلها بحثا عن الآثار، وأثناء بحثهم لقوا مصرعهم وعند قدوم الأخير لإنقاذهم سقط مغشيا عليه.وذكر الموقع المصري أن الأشقاء الثلاثة صعقوا بالتيار الكهربائي ثم انهارت عليهم الحفرة التي حفروها.