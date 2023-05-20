"طفلة للبيع"... خبر لا يصدق

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تنطلق الإجراءات القضائية، السبت، لمحاكمة رجل وزوجته، في مصر، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن عرضا طفلتهما للبيع أو التبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد موقع "بوابة الأهرام" أن محكمة جنايات القاهرة تنظر في القضية.وذكر الموقع أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، كانت قد تمكنت بالتنسيق مع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته التي كانت برفقة طفلة حديثة الولادة.وأشار الموقع إلى أن المتهمين كانت بحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع،وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة ذاتها للبيع. (الحرة)