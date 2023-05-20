Advertisement

منوعات

"طفلة للبيع"... خبر لا يصدق

Lebanon 24
20-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1069076-638202098793546862.jpg
Doc-P-1069076-638202098793546862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تنطلق الإجراءات القضائية، السبت، لمحاكمة رجل وزوجته، في مصر، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن عرضا طفلتهما للبيع أو التبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد موقع "بوابة الأهرام" أن محكمة جنايات القاهرة تنظر في القضية.  
Advertisement

وذكر الموقع أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، كانت قد تمكنت بالتنسيق مع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي. 

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته التي كانت برفقة طفلة حديثة الولادة. 

وأشار الموقع إلى أن المتهمين كانت بحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع،وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة ذاتها للبيع. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-05-20
12:35 | 2023-05-20
11:00 | 2023-05-20
09:32 | 2023-05-20
08:00 | 2023-05-20
07:46 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website