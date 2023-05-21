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منوعات
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
Lebanon 24
21-05-2023
|
02:00
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وقع شجار عنيف في قاعة أفراح في مدينة بورصة التركية.
وخلال الشجار كانت الطاولات والكراسي تتطاير في الهواء على الكاميرات في القاعة.
وكشفت الصحف التركية أن داخل أروقة قاعة الزفاف الواقعة في منطقة أراياتاجي في منطقة يلدريم ، تشاجر أحد الضيوف الذي جاء إلى حفل الزفاف وهو مخمور مع الضيوف الآخرين.
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وتحولت المُشادة اللفظية إلى عراك بين المعازيم.
وتمكنت فرق الشرطة التي وصلت لاحقا إلى المكان من فض الشجار الذي تسببت في إلغاء حفل الزفاف. (وكالات)
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