Advertisement

منوعات

فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو أظهر ضابط شرطة في ولاية آيوا الأميركية وهو يتشبث بسقف سيارة رجل، بينما كانت تسير بسرعة تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة The Independent البريطانية أمس السبت.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشرطة شخصاً يُدعَى دينيس غيدر جونيور من ولاية إلينوي، لارتكابه مخالفة مرورية، فقط لتكتشف أن لديه مذكرة توقيف بتهمة التزوير.
Advertisement

لقطات كاميرا كانت على جسد الشرطي أظهرت الضابط باتريك مكارتي وهو يقترب من نافذة سيارة "سيدان حمراء"، حيث قال الضابط لغيدر وسيدة كانت تركب معه: "أنا أكره أن أكون الشخص الذي أخبرك بهذا، لكن يبدو أن لديك مذكرة توقيف من إلينوي".

سحب الضابط مكارتي بندقيته وقفز على غطاء السيارة، بينما كان يأمر غيدر بالإبطاء، فيما تحرك الضباط وراءه في مطاردةٍ سريعة أُبلِغَ أنها وصلت إلى 50 ميلاً (80 كيلومتراً) في الساعة.

وأثناء المطاردة، سقط الضابط مكارتي من على سطح السيارة وانكسرت إحدى فقرات أسفل ظهره.

وحُكِمَ الخميس الماضي على غيدر بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة التسبب في إصابة خطيرة بسيارة، بعد إقراره بالذنب وتجنب تهمة التملص من القبض عليه.

وقال غيدر، للمحكمة في آيوا إنه خشي على حياته وكان خائفاً عندما قفز ضابط الشرطة الأبيض على سيارته وبندقية جاهزة في يده.

وكتب في رسالة في شباط الماضي: "كنت أخشى على حياتي بعد أن سحب الضابط بندقيته وقفز على غطاء محرك سيارتي".

واعترف الضابط المسؤول عن القضية في جلسة استماع الأسبوع الماضي أنه لم يُدرَّب على القفز فوق غطاء محرك سيارة متحركة. (عربي بوست)



منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-05-21
01:00 | 2023-05-21
00:48 | 2023-05-21
00:30 | 2023-05-21
23:00 | 2023-05-20
14:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website