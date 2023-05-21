22
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
21-05-2023
|
00:48
A-
A+
A+
A-
قبل 6 سنوات اختيرت "معلمة العام" في مدرسة Yucaipa High School العاملة فيها منذ 2013 بمدينة "يوكايبا" في ولاية كاليفورنيا، وقبل ساعة من منتصف ليل الخميس الماضي، طرقت الشرطة بابها واعتقلتها بتهمة من الأسوأ والأبشع، هي إغواؤها لتلميذ في صفها، بالكاد عمره 16 سنة، ومعاشرته.
Advertisement
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة، منها شبكة Fox News التلفزيونية، أن السلطات المحلية تعتقد بوجود ضحايا آخرين لمعلمة الرياضيات Tracy Vanderhulst البالغة 38 عاما.
وكانت الشرطة نقلت المعلمة تريسي إلى"مركز الاحتجاز المركزي" بمقاطعة San Bernardino حيث تم الإفراج عنها أمس السبت بكفالة مقدارها 30 ألف دولار. وكانت مدرستها وصفتها سابقا بأنها "لطيفة ومبتكرة، نأمل تربية أطفالنا على يديها" في منصة لها بفيسبوك، وأن راتبها السنوي، كان في 2020 أكثر من 109 آلاف دولار.
أما التلميذ الذي أغوته واستدرجته إلى حيث عاشرته في الخفاء السري مرارا، قبل أن يكشف أمره لعائلته، فمنعت السلطات نشر اسمه، أو عدد المرات التي استفردت به المعلمة في حال تمت معرفتها، إلى أن ينتهي التحقيق.(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
04:07 | 2023-05-20
20/05/2023 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
14:31 | 2023-05-20
20/05/2023 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
06:42 | 2023-05-20
20/05/2023 06:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
05:23 | 2023-05-20
20/05/2023 05:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2023-05-21
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
01:00 | 2023-05-21
أغلى "آيس كريم" في العالم.. هذا سعره!
00:30 | 2023-05-21
مزحة ممثل عن جيش بلاده تكلفه غرامة قدرها مليوني دولار!
00:00 | 2023-05-21
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
23:00 | 2023-05-20
برجك اليوم
14:00 | 2023-05-20
"طفلة للبيع"... خبر لا يصدق
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
21/05/2023 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
21/05/2023 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
21/05/2023 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact