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عشريني تنبأ بوفاته قبل أيام من الحادث المؤسف.. إليكم ما نشره

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:58
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"وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى أن يكون الرحيل قريباً"، هذه الكلمات الحزينة كتبها الشاب الأردني الراحل "أحمد محمد الطراونة" قبل رحيله بـ 20 يوماً إثر حادث سير في محافظة الكرك جنوبي الأردن.
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وتوفي الشاب أحمد محمد الطراونة والحاصل على درجة الدبلوم في التمريض، إثر حادث سير مؤسف وقع على طريق جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وذلك وفق ما أكده مصدر أمني لـ"العربية".

وقال المصدر إن الشاب العشريني نقل فوراً إلى مستشفى الكرك الحكومي، وما هي إلا ساعات قليلة وفارق الحياة.

وبحسب المصدر فإنه تم إجلاء الجثمان إلى قسم الطب الشرعي، والمباشرة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للشاب الراحل الطراونة، كتب فيه: "وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى أن يكون الرحيل قريباً"، لينتشر كالنار بهالشيم وسط حزن كبير بين أهله وأصدقائه.

والده محمد الطراونة نعاه بطريقة مؤثرة على "فيسبوك" وكتب: "ابني وفلذة كبدي أحمد محمد جميل الطراونه في ذمة الله". وقد شيع جثمانه ظهر اليوم الأحد، في مقبرة بلدة أم حماط بمحافظة الكرك.
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