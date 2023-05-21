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بعد سنوات على رحيلها.. تفاصيل وجه وصيفة ملكة جمال لبنان لم تتغيّر وما وجد في مدفنها مفاجئ!

Lebanon 24
21-05-2023 | 07:52
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كشفت صفحة وصيفة ملكة جمال لبنان الراحلة ميشيل الحجل على "فيسبوك" أنّهّ بعد الموافقة على فتح مدفن الشابة التي فارقت الحياة قبل 4 سنوات بسبب مرض السرطان، تبيّن أن وجهها لا يزال كما هو بتفاصيله وأنّ شعرها وحاجبيها نميا على الرغم من أنّه دفنت من دون شعر أو حواجب.
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وذكرت الصفحة في منشور أنه "من بعد إشارات و شهادات صرلها سنين لليوم عم تحصل بسبب ميشيل، وكرمال ما نُتًهَم بالتخيلات متل من البعض، و للاسف خجلوا من نفسن، و من بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل، مبارح و بوجود كاهنين من رعيتي، و شخص من عائلتي اللي هوي أسعد، و العم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع و صار يبكي، اتبين انو وجها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجا، حواجبها ظاهرين كتير ومع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر و بلا حواجب".
 
 

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