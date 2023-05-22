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قيلولة لثعبان ضخم في دُرج أحد الموظفين تُثير الرعب.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:09
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استدعي مروض الحيوانات، ستوارت ماكنزي، إلى أحد المحال في أستراليا، بعد اكتشاف ثعبان ضخم في درج أحد الموظفين.

وفي مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، يظهر الثعبان المرقط مختبأ في درج أحد المكاتب.

وقال ماكنزي إن الثعبان كان على ما يبدو نائما في الدرج طوال اليوم بينما كان الموظفون يعملون في المكتب.
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ويُظهر الفيديو ماكنزي وهو يضع الثعبان بعناية في كيس ويطلقه في منطقة برية.(سكاي نيوز)

 

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