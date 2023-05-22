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شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
22-05-2023
|
05:00
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خرج شاب عن السيطرة داخل متجر 7-Eleven للمأكولات الجاهزة في علب، ظهر السبت الماضي قرب مدينة "Taoyuan" البعيدة 45 كيلومترا عن تايبيه عاصمة تايوان.
وصوّر أحد المارة الشاب بهاتفه المحمول، ثم جعل مما التقطه فيديو شاهده الملايين في معظم دول العالم.
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ملخص ما حدث، أن الشاب البالغ 28 عاما، دخل إلى المتجر وطلب وجبة مدمنا عليها كما يبدو، مكونة من صدر دجاج مقلي مع فلفل، بطريقة تعطيه نكهة إيطالية، فأخبرته موظفة بالمحل أنهم باعوا كل ما كان لديهم منها، وينتظرون وصول طلبية أوصى المتجر عليها.
وما إن سمع الشاب ما قالوه، إلا وتحول إلى نسخة تايوانية من "Hulk" المعروف باسم "الرجل الأخضر" في المسلسل الأميركي، بل راح يتصرف مثله تماما حين تكهربت أعصابه، فنزع قميصه عنه ومزقه بعد أن استشاط غضبا من رؤيته الرفوف المخصصة لعلب الوجبة فارغة أمامه، فانقضّ وضرب الموظفة، عشوائيا.
يزأر ويصرخ هستيرياً كالمجانين
ثم قام بالشيء نفسه مع موظف هرع ليردعه، ولما أسرع شرطي إليه، لكمه أيضا بقبضتيه، وهو يزأر ويصرخ بطريقة هستيرية كالمجانين، ثم أقبل اثنان من الشرطة الجوّالة بسرعة إلى المحل، فتعارك معهما أيضا، إلى أن تمكنا من السيطرة عليه وإخراجه.
وذكرت صحيفة "United Daily News" أيضا، أن عاملين بالمحل يعرفون الشاب كمصارع ومدرب برياضة كمال الأجسام. مع ذلك، انهال أحد الشرطيين ضربا بعصى غليظة على رأسه وفخذيه، حتى غطاه الدم، واقتادوه بعدها معتقلا. إلا أن الشرطة احتجزت الشرطي، وحققت معه استنادا إلى أن الشاب المعروف باسم Zhu بين أصدقائه، كان مستسلما عند الرصيف، ولا حاجة لضربه 12 مرة بالهراوة على الإطلاق.(العربية)
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