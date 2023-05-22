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حادثة مروعة.. كلاب سائبة نهشت رأس ابن الـ 3 سنوات!

Lebanon 24
22-05-2023 | 11:00
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لقي طفل ليبي مصرعه، متأثراً بإصابات بليغة، بعد ساعات من تعرضه لهجوم من كلاب شرسة وسائبة في الشارع، نهشت جزءاً من جسده، بمنطقة قيرة الشاطئ التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.

في التفاصيل، هاجمت الكلاب عمر يوسف (3 سنوات) عندما كان في مزرعة والده والتهمت أماكن متفرقة من جسده، على غرار فروة الرأس والظهر والأرجل والذراعين. ما خلّف له جروحاً بليغة وتشوهات أنهت حياته، رغم محاولات إسعافه بمركز سبها الطبي، وبعد فشل العملية الجراحية التي أجراها الأطباء بسبب شدة إصاباته.
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استياء واسع
فيما أثارت الحادثة استياء واسعاً في البلاد بسبب تكرر حدوثها، وفتحت نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الكلاب السائبة في المدن.

فقد تحدث ناشطون عن تنامي أعدادها بشكل لافت خاصة داخل الأحياء السكنية وعن الخطر الذي باتت تشكله على حياة المواطنين مع تزايد حوادث اعتدائها.(العربية)

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