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كاد يقتل جاره المسن.. والسبب غير متوقع!

Lebanon 24
22-05-2023 | 03:43
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قام دانيال وينوارد بضرب جاره المسن سايمون بروكتر، بشكل مروع بسبب نزاع حول مجموعة من الصناديق ذات رائحة كريهة تعود ملكيتها لبروكتر.

وتم القبض على وينوارد عبر كاميرا مراقبة وهو يدفع بروكتر، 70 عاما، على الأرض ثم قام ضربه بهمجية أمام منزله في مقاطعة لانكشر، مما أدى لجرح عميق في الرأس وكدمات شديدة.
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وأظهرت الكاميرا زوجة بروكتر تحاول صد الهجوم عن زوجها المصاب بسرطان البروستات، إلا أن الجاني سخر منه قائلأ: "سيموت على أي حال".

وبعد دخول المسن وزوجته لمنزلهما تبع الجاني بهما، وحطم العديد من الأثاث وتسبب بأضرار بالغة.

وقال بروكتر إن الأطباء في المستشفى ظنوا عند الفحص أنه تعرض لحادث سيارة.

وأضاف: "ظنت زوجتي أنه سيقتلني، لم يضربني خمس أو ست مرات فحسب، بل كان أكثر من ذلك بكثير".(سكاي نيوز)


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