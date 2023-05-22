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حريق التهم شقة بكاملها.. هكذا أنقذ رجل عائلة من موت محتم

Lebanon 24
22-05-2023 | 04:04
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في حادثة مرعبة، استيقظت كلوديا خيمينيز، وهي أم لطفلتين، لتجد ألسنة اللهب مشتعلة في كامل شقتها، بولاية أريزونا الأميركية.

ومع عجز الأم عن الهروب، بدأت تطلب المساعدة من شباك منزلها، حيث قالت: "فتحت نافذتي وبدأت في الصراخ من فضلك ساعدني هناك حريق لا يمكنني الخروج أحتاج للمساعدة".
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جو هولينز الرجل الذي جاء لإنقاذ الأسرة، كان يخيم بالقرب من الشقة مع زوجته.

وقال: "كل ما أراه هو سيدة تفتح النافذة تصرخ أرجوك ساعدني، من فضلك ساعدني ".

وقف الرجل تحت النافذة وطلب من الأم أن تمرر ابنتيها له، ثم رمت بنفسها مؤمنة أنه سيستطيع تلقيها، وبالفعل نجح.

وصل رجال الإطفاء بعد فترة وجيزة لإطفاء النيران، إلا أن الأسرة الناجية خسرت جميع ممتلكاتها.

وقالت الأم: " سأكون ممتنة له مدى الحياة، بسببه نحن هنا، نحن على قيد الحياة وابنتاي في أمان."(سكاي نيوز)




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