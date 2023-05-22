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شاهد.. سيدة تقتحم السجادة الحمراء لمهرجان كان وتطلي جسدها بدم مزيف!

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:00
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اقتحمت سيدة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني، السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد.


وقبيل عرض فيلم "أسيد" للمخرج الفرنسي جوست فيليبو، وهو عمل ليس ضمن لائحة الأفلام المتنافسة في المهرجان، صعدت السيدة على الدرج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابها للدماء ومزقتهما فوق رأسها،  قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان.
 
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ومساء الاربعاء الماضي، اقتحمت ناشطة نسوية السجادة الحمراء للمهرجان، في خطوة احتجاجية على تأجير الرحم أو ما يُعرف أيضاً بالحمل البديل.

وكانت ترتدي فستاناً أحمر يكشف عن بطنها الذي يُظهر حملاً مزيفاً وكتبت عليه "تأجير الرحم".
وسبق لهذه الناشطة أن اقتحمت عارية الصدر سجادة كان الحمراء في العام 2022 وغطّت القسم العلوي من جسمها بلوني العلم الأوكراني مع عبارة "توقفوا عن اغتصابنا".
يشار إلى أن مهرجان كان الدولي بدأ دورته الـ76، من تاريخ 16 أيار ويستمر إلى 27 أيار الجاري. وعادة ما يحمل المهرجان الشهير ذو الطابع الثقافي الفني بعض الرسائل السياسية من بعض الباحثين عن لفت الأنظار لقضايا معينة. (العربية)
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