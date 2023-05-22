العثور على هيكل عظمي لشخص عاش قبل 7000 عام!

اكتشف علماء الآثار في بولندا، هيكلاً عظمياً لشخص عاش قبل نحو 7000 عام بالقرب من منطقة تعرف الآن باسم كراكوف.

الهيكل العظمي يعود لحقبة العصر الحجري الحديث، وتم اكتشافه أثناء تجديد ساحة البلدة في سومنيكي.

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وقال العلماء: إنّ الهيكل العظمي في حالة ممتازة وعُثر بجانبه على شظايا من الفخار، واستناداً إلى أسلوب صناعة الفخار، فإنه قد ينتمي إلى ثقافة الفخار الخطي 5500 - 4500 قبل الميلاد، أي أن من المحتمل أن يعود تاريخ الدفن إلى حوالي 7000 عام.

وبحسب موقع لايف ساينس، اعتبر العلماء أنّ هذا الاكتشاف مثير ومهم للغاية. (البيان)