في مكيف السيارة.. كيف تمنع رائحة العفن؟

قال نادي السيارات "أوروبا" الألماني، إنه غالباً ما تنبعث رائحة عفن كريهة من مكيف هواء السيارة خلال فصل الصيف، وذلك بسبب فطريات العفن والبكتيريا، التي تنشأ عندما يختلط الماء المتكثف في قنوات التهوية مع الاتساخات في الهواء الخارجي.

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ولمواجهة رائحة العفن الكريهة، أوصى الخبراء الألمان بتطهير مكيف هواء السيارة مع حلول فصل الصيف، وذلك بواسطة طساسة أو رغوة التنظيف. ولمواجهة رائحة العفن الكريهة، أوصى الخبراء الألمان بتطهير مكيف هواء السيارة مع حلول فصل الصيف، وذلك بواسطة طساسة أو رغوة التنظيف.

ولتقليل كمية الماء المتكثف، ينبغي إيقاف مكيف الهواء قبل نهاية الرحلة ببضع دقائق مع ترك المروحة مستمرة في الدوران، فبذلك تجف قنوات التهوية، ومن ثم لا تجد البكتيريا والفطريات بيئة للتكاثر.