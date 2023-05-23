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مخلوقات بثمانية أرجل تزحف على وجهك... خبر مرعب

Lebanon 24
23-05-2023 | 04:39
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قد تبدو فكرة وجود مخلوقات ذات ثمانية أرجل تعيش على وجوهنا وكأنها مشهد من فيلم رعب، لكن المخلوقات المجهرية، والمعروفة باسم "عث الديمودكس"، حقيقية جدا وموجودة على كامل أجسامنا في هذه اللحظة.

وقال الدكتور سكوت والتر، أخصائي الأمراض الجلدية إن "الديموديكس يعيش في مسام الوجه، ويتغذى على الدهون التي تفرزها البشرة أثناء النوم".
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وأضاف: "وخلال فترات نشاطها، تجد الديموديكس مكانا داخل حفر المسام لوضع بيوضها، وهذا يعني جيلا قادما سيتكاثر منها".

ولفت والتر إلى أن هذا العث غير ضار، إلا أن عدم الاهتمام بالنظافة قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل التهاب الجريبات، التي قد تحدث بسبب نقص المناعة.

أعراض التهاب الجريبات: 

الشعور بالحرقة.
الحكة.
بثرات تشبه الرؤوس البيضاء.
احمرار.
قشور، ربما تشبه الأكزيما.
بشرة حساسة.
تهيج وحكة في العين.
تساقط الرموش.
جفون سميكة أو متقشرة.
يشمل العلاج تنظيف الوجه بانتظام واستخدام الأدوية المختلفة لقتل العث.(سكاي نيوز عربية) 
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