بعملية جراحية معقدة.. هكذا استأصل الأطباء زجاجة ضخمة من بطن رجل (صورة)

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رغم أنها ضخمة الحجم، إلا أن زجاجة كبيرة الشكل شقت طريقها إلى معدة رجل في الهند واستقرت فيها.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطباء أخضعوا الرجل البالغ من العمر (55 عاما) لعملية جراحية حتى يتمكنوا من استئصال الزجاجة من معدته.وقالت إن الرجل، الذي يسكن ولاية مدهيا برديش وسط الهند، يفترض أنه ابتلع الزجاجة بالكامل.واستأصل الأطباء الزجاجة خلال عملية جراحية معقدة.