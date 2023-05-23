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بعملية جراحية معقدة.. هكذا استأصل الأطباء زجاجة ضخمة من بطن رجل (صورة)

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:45
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رغم أنها ضخمة الحجم، إلا أن زجاجة كبيرة الشكل شقت طريقها إلى معدة رجل في الهند واستقرت فيها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطباء أخضعوا الرجل البالغ من العمر (55 عاما) لعملية جراحية حتى يتمكنوا من استئصال الزجاجة من معدته.
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وقالت إن الرجل، الذي يسكن ولاية مدهيا برديش وسط الهند، يفترض أنه ابتلع الزجاجة بالكامل.

واستأصل الأطباء الزجاجة خلال عملية جراحية معقدة.
 
ووقعت الحادثة في 16 مايو الجاري، وليس من الواضح كيف استقرت الزجاجة في معدته.

وبعد نجاح العملية الجراحية، بقي الرجل تحت المراقبة الطبية. (سكاي نيوز عربية) 
 
الزجاجة التي كانت عالقة في بطن الرجل الهندي
 
 
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