الحمل

يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر او لعلاقة مع الخارج مهمة او لتغييرات ايجابية مناصب

الثور

أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك

Advertisement

الجوزاء

حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك

السرطان

يحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك او يكون لها صلة بمشروع اعلاني او بسفر او بوضع تربوي

الأسد

حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً

العذراء

يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار

الميزان

يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة

العقرب

تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء

القوس

أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له

الجدي