بحثا عن رفات أشهر طفلة مختفية.. شرطة 3 دول تنبش الأرض بالبرتغال

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إنهمكت الشرطة في 3 دول أوروبية منذ الاثنين الماضي في بحث جديد عن الطفلة البريطانية Madeleine McCann التي كانت بعمر 3 سنوات حين اختفت في 3 أيار 2007 من حيث كانت تمضي عطلة مع والديها وشقيقتيها التوأمين بمنتجع Praia da Luz الشهير كمعلم سياحي في منطقة Algarve الساحلية بجنوب البرتغال.وكانت نائمة مساء ذلك اليوم، كشقيقتيها البالغتين 18 شهرا، فيما كان والداها يتناولان العشاء مع سياح بريطانيين في مطعم مجاور لشقة استأجرتها الأسرة بطابق أرضي من سكن فندقي، وفقا لتقرير نشرته "العربية.نت" قبل عامين، واستندت فيه إلى ما قاله Christian Hoppe كبير مفتشي وكالة الجرائم الفيدرالية الألمانية، لصحيفة "التايمز" البريطانية.ملخص ما صرّح به هوب، أن أحدهم دخل الغرفة تسللا، وحمل "مادلين ماكان" عن السرير النائمة عليه، ومضى بها إلى حيث اختفى له ولها كل أثر. ولم يكن ذلك الخاطف، سوى ألماني اعتقلته الشرطة الألمانية فيما بعد بجرم مختلف، زجته بسببه وراء القضبان. إلا أن كريستيان هوب لم يذكر اسمه ذلك الوقت للصحيفة، ثم مضى عامان من الصمت على قضية "أشهر طفلة مختفية في العالم" إلى أن طرأ الجديد العاجل الأسبوع الماضي، فأعلنت الشرطة في ألمانيا وبريطانيا والبرتغال حالة طوارئ.ومع أن تفاصيل الطارئ الجديد لم تتضح بعد تماما، إلا أن السلطات القضائية بالبرتغال ذكرت في بيان أمس الثلاثاء أن البحث مجددا عن أثر ما للطفلة "يتم بطلب من السلطات الألمانية، وبالتعاون مع السلطات البريطانية" ويجري قرب سد Arade البعيدة منطقته 50 كيلومترا عن حيث اختفت مادلين قبل 16 عاما.ويعني البحث في منطقة محددة هذه المرة أن معلومات مهمة ومحصورة حصلت عليها السلطات الألمانية، ربما بصفقة مع السجين لديها، قد تؤدي إلى العثور على "أثر" لجسم مادي، أو شيء ما له علاقة بالمختفية، وفقا لما استنتجت صحيفة Correio da Manhã البرتغالية، من نقل فرق تنقيب لكميات من تربة منطقة السد "لتحليلها بحثا عن ألياف من بيجاما الطفلة" مضيفة أن السلطات "تعمل بدقة في ضرب الأرض بالمعاول، سنتيمتر بسنتيمتر، للكشف عن أي تشوه بالأديم يشير إلى تعرضه للانتهاك" طبقا لما نقلت عن مصدر لم تذكر اسمه.قالت أيضا، إن فرق التنقيب بالمنطقة تستخدم تكنولوجيا متقدمة، ومعززة بكلاب بوليسية مدربة وموارد كبيرة، بمشاركة 10 ضباط شرطة، يشرفون على عمليات البحث، "لأن السلطات الألمانية تعتقد أن رفات "مادلين مكان" موجود في تلك المنطقة التي تم تطويقها ونصبت خيمة زرقاء فيها، ثم وصلت 12 سيارة وشاحنة (..) وسيتم إبلاغ أسرة الطفلة بأي تطورات"، وفقا لما أنهت تقريرها.