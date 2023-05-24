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مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2023 | 14:00
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أبلغت شرطة ولاية ميشيغان، أن بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند في أميركا.
وتم رصد البقرة في فيديو كاميرا مثبتة بسيارة وهي تمر عبر حركة المرور على الطريق السريع في المدينة.
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ويظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تهرب من الرعاة الذين كانوا على خيول ودراجات ذات 4 عجلات، متجهةً نحو طريق "I-75" في ولاية ميشيغان.

وبحسب شرطة ولاية ميشيغان: "تم استدعاء فريق من الرعاة بعد أن علقت البقرة في حفرة عميقة بالقرب من الطريق السريع، وتمت السيطرة عليها في النهاية وأعيدت إلى المرعى". (سبوتنيك)
 
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