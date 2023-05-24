أفيالٌ تقتحم مدينة... ألحقت دماراً وقتلى ودهست طفلاً (فيديو)

قال مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون، اليوم الأربعاء، إنهم يكافحون قطيع أفيال يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة هذا الأسبوع، بعدما ألحق أضرارا بقرى محيطة وقتل شخصين على الأقل.



وقال جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية، إن أربعة أفيال أغارت هذا الأسبوع على مدينة مروا عاصمة منطقة الشمال الأقصى.

وكانت الأفيال دهست طفلا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.



وقال نيميج "انتقلت الأفيال بحثا عن الماء بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة"، مضيفا أن القطيع رُصد لأول مرة قرب الحدود مع تشاد.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا منتشرين يلتقطون مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة بينما يتجول قطيع الأفيال على طرق مرصوفة.



وقال نيميج إن الحراس يحاولون إبعاد الأفيال وتوجيهها إلى متنزه وطني يبعد نحو 120 كيلومترا عن مدينة مروا. (العربية)