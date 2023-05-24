الحمل

تشعر بالانكماش وتحتاج الى مساعدة معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين

الثور

قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة

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الجوزاء

قد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناك، إلا أن جوبيتير الذي يشكل مربعاً دقيقاً مع ساتورن يعني أنك معرض لافتقاد أمر ما

السرطان

قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً

الأسد