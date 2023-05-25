Advertisement

منوعات

حافظوا على مسافة أمان.. "جاسوس" روسي من نوع خاص يثير قلق سلطات دولة أوروبية!

Lebanon 24
25-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1070502-638205981899634064.png
Doc-P-1070502-638205981899634064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت السلطات النروجية بتحذير مواطنيها من "تجنب التعامل" مع حوت من نوع "بيلوغا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله كجاسوس لروسيا.

وأصدرت مديرية الثروة السمكية النروجية التوجيه أمس الأربعاء، بسبب اقتراب الحوت "المروض" من قوارب محلية، وتعرضه لإصابات طفيفة.
Advertisement

حافظوا على مسافة أمان
وقال مدير مصايد الأسماك فرانك باك-جنسن في بيان: "حتى الآن لم تقع سوى حوادث طفيفة حيث أصيب الحوت بجروح طفيفة، جراء ملامسة القوارب".

وأضافت باك-جنسن: "نحن نشجع بشكل خاص الأشخاص في القوارب على الحفاظ على مسافة جيدة لتجنب إصابة الحوت أو قتله في أسوأ الأحوال بسبب حركة القوارب".

متى شوهد الحوت "الجاسوس" أول مرة؟
شوهد هذا الحوت من نوع بيلوغا، المعروف باتباع القوارب وهو من الأنواع المحمية في النروج، لأول مرة على ساحل بحر بارنتس في نيسان من عام 2019.

وقد شوهد الحوت وهو يسافر على طول الساحل النرويجي ويقيم "في المزارع السمكية التي كان قادرا على اختراقها، وذلك بهدف صيد الاسماك والاستفادة على فائض العلف" حسب المديرية.

شكوك حول مهمات جاسوسية
تُظهر الصور الأخيرة، الحوت وهو يرتدي حزاما يبدو، وفقا للصيادين، أنه يحتوي على حوامل لكاميرا "غو برو".

وقد أثار هذا الحوت العديد من النظريات، بما في ذلك أن الحوت هرب من قاعدة بحرية روسية في منطقة مورمانسك وتم "تدريبه على التجسس" على النروج.

في حين أن عددا من المنظمات شجعت النروج على صيد الحوت "الجاسوس"، فإن مديرية مصايد الأسماك ترفض هذه الفكرة.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-05-25
03:37 | 2023-05-25
00:25 | 2023-05-25
23:00 | 2023-05-24
16:00 | 2023-05-24
14:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website