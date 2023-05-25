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منوعات
بواسطة الذكاء الاصطناعي.. سرق 600 ألف دولار!
Lebanon 24
25-05-2023
|
05:00
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ذكرت وسائل إعلام صينية ان محتالا استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحل شخصية صديق رجل أعمال وسرق من الأخير أكثر من نصف مليون يورو.
ونقلت وسائل الإعلام عن الضحية -الذي لم تذكر سوى كنيته (غوو)- أنه تلقى مكالمة عبر الفيديو في نيسان الماضي من شخص بدا شبيهًا شكلًا وصوتًا بأحد أقاربه.
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وأضافت أن رجل الأعمال صرح بأنه كان متأكدًا أثناء المكالمة عبر الفيديو من أنه عرف وجه الشخص الذي يتصل به وصوته، لذلك كان "مطمئنًا".
وأوضحت أن الشخص الذي كان يتحدث مع (غوو) لم يكن سوى محتال "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه".
وذكرت وسائل الإعلام أن المحتال ادّعى أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال، ونجح في إقناع (غوو) بتحويل 4.3 ملايين يوان (أكثر من 600 ألف دولار أمريكي) من الحساب المصرفي لشركته.
وبعدما حوّل (غوو) المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هُويته ليدرك الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه؛ فاتصل (غوو) بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 ملايين يوان (نحو 485.44 ألف دولار).
وقالت وسائل الإعلام إنه لم يُتوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.(الجزيرة)
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