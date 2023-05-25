بعد مقالبه التي لا يتخيلها عقل.. هذه نهاية "تيك توكر" شهير

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لم تعد بعض المقاطع المصورة التي تنشر على تيك توك وغيره من مواقع التواصل مجرد فيديوهات للترفيه والتسلية، بل باتت بالنسبة لبعض أشبه بإدمان على "اللايكات" وجمع المتابعين في حرب غريبة يشهدها خصوصا عشاق تيك توك.إلا أن بعض تلك التصرفات باتت تورط أصحابها. هذا ما حصل مع التيك توكر البريطاني الشهير باكاري برونز أوجارو، البالغ من العمر 18 عاماً.فقد تخطى هذا الشاب المعروف باسم "ميزي" كل الحدود بل اقترف جرماً بخرقه حرمة المنازل ودخولها عنوة دون إذن أصحابها، فقط بهدف جمع "المشاهدين"، ما دفع النيابة العامة إلى توقيفه وإحالته إلى إحدى المحاكم في لندن، التي غرمته، مبلغاً وصل إلى 365 جنيهًا إسترلينيًا.كما فرضت عليه عدم نشر أي مقاطع مصورة على حساباته بمواقع التواصل، بشكل مباشر أو غير مباشر دون موافقة موثقة للأشخاص الذين يظهرون فيها، كذلك تعهد الشاب المثير للجدل بعدم التعدي على الممتلكات الخاصة بأي شكل من الأشكال.لكنه عاد وزعم أمس بعد صدور الحكم، خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج البريطاني الشهير بيرس مورغون أنه لو كان أبيض البشرة لما تعرض لكل تلك الأمور، ما دفع المقدم المخضرم إلى وصفه بالغبي.وكان "ميزي" الذي يتابعه مئات الآلاف على تطبيق الفيديوهات القصيرة، نشر خلال الأيام الماضية مقاطع صادمة، صور فيها دخوله إلى عدة منازل في لندن دون استئذان من أصحابها، ما دفع بعض ساكنيها إلى الإصابة بالرعب ظناً أنه لص أو مجرم ما.كما صور نفسه يقتحم سيارة رجل، متظاهراً بأنها سيارة "التاكسي" التي طلبها، وكلما هم مالك السيارة بطرده عاد وفتح الباب مجدداً ودخل، في لحظات أثارت غضب آلاف البريطانيين.ويعرف هذا الشاب بنشر فيديوهات "مضحكة" لمقالب ينفذها بالآخرين، كسرقة كلب أحدهم أو حتى أخذ سيارته، إلا أنه خلال الأيام الماضية أثار حالة واسعة من الجدل، كما تلقت تيك توك العديد من البلاغات لإقفال حسابه. (العربية)