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بسبب انفصالها عنه.. خطف حبيبته السابقة وهذا ما فعله بها (صور)

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:00
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اختطف شاب حبيبته وانتقم منها بعد الانفصال عنه من خلال وضع وشم يحمل اسمه على جانب وجهها .

وكانت الفتاة تايان كالداس، التي تبلغ من العمر 18 عامًا من ولاية ساو باولو البرازيلية في طريقها إلى المدرسة.
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اقترب منها حبيبها غابرييل كويلو، وأجبرها على ركوب سيارته.

ركبت الفتاة السيارة خوفاً من الاعتداء عليها وتم أخذها إلى منزل في بلدية تاوبات.

وبعد أن وصلا رسم كويلو البالغ من العمر 20 عامًا وشمًا باسمه الكامل على وجه الفتاة، من أذنها إلى ذقنها.

وأفاد غابرييل كويلو بأن حبيبته كانت سعيدة وهو يرسم لها الوشم.
 
 
 
 
 
في اليوم التالي، أخذت والدة تايان ابنتها إلى المنزل وأجبرتها على توجيه تهم ضد حبيبها السابق، بدلاً من إخفاء الأمر.

وتم توقيف غابرييل كويلو على ذمة التحقيق.(تركيا الآن)



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