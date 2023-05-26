بسبب انفصالها عنه.. خطف حبيبته السابقة وهذا ما فعله بها (صور)

Advertisement

اختطف شاب حبيبته وانتقم منها بعد الانفصال عنه من خلال وضع وشم يحمل اسمه على جانب وجهها .وكانت الفتاة تايان كالداس، التي تبلغ من العمر 18 عامًا من ولاية ساو باولو البرازيلية في طريقها إلى المدرسة.اقترب منها حبيبها غابرييل كويلو، وأجبرها على ركوب سيارته.ركبت الفتاة السيارة خوفاً من الاعتداء عليها وتم أخذها إلى منزل في بلدية تاوبات.وبعد أن وصلا رسم كويلو البالغ من العمر 20 عامًا وشمًا باسمه الكامل على وجه الفتاة، من أذنها إلى ذقنها.وأفاد غابرييل كويلو بأن حبيبته كانت سعيدة وهو يرسم لها الوشم.